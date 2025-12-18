«Грозит обрушением»: омской мэрии придется расселить аварийную многоэтажку

Суд вынес такое решение после вмешательства прокуратуры.

Решением Центрального районного суда мэрию Омска обязали расселить аварийную многоэтажку на проспекте Королева, 4.

Как выяснилось, ранее межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу. Однако до конца 2025 года его расселить не получается, поскольку объект получил «черную метку» после 1 января 2017 года.

В переводе с чиновничьего на человеческий, в городском бюджете нет средств на расселение и снос всего фонда ветхого жилья, и дома делят на «партии». Так вот дом на Королева в очередь на «утилизацию» с 2019 по 2025 год не попал.

Впрочем, у прокуратуры, ставшей инициатором иска, оказалась своя правда. Согласно заключению межведомственной комиссии, физический износ многоэтажки составляет 75 %, техническое состояние оценивается как аварийное. По экспертному заключению строительно-технической экспертизы существует опасность внезапного обрушения железобетонных плит перекрытия, а также выпадение кирпичной кладки наружных стен дома, что является реальной угрозой жизни и здоровью его жителей.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и выслушав позицию сторон, суд пришел к выводу об удовлетворении требований прокуратуры о расселении аварийного дома. Власти могут оспорить это решение в апелляционном порядке.