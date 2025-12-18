Хоценко отметил вклад компании «Напитки вместе» в экономику Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Напитки вместе» («АБ ИнБев Эфес») Николаем Тюрниковым. В центре внимания – результаты деятельности омского предприятия и дальнейшие планы по развитию пивобезалкогольного производства в регионе.
Предприятие остается одним из крупнейших налогоплательщиков Омской области. По итогам года объем налоговых поступлений в региональный бюджет от деятельности завода превысит 11 млрд рублей.
Губернатор отметил значимость сотрудничества с компанией для экономики региона и подчеркнул стабильность партнерских отношений.
– Предприятие остается одним из надежных партнеров и крупнейших налогоплательщиков Омской области, – отметил Виталий Хоценко. – Сотрудничество продолжим.
В 2025 году омский завод компании отметил 45-летие. За это время здесь реализован ряд инвестиционных проектов. В частности, запущено производство новой категории продукции в безалкогольном сегменте – лимонадов «Натахтари», а в сентябре введена в эксплуатацию дополнительная линия по розливу в банки. Это позволило увеличить производственные мощности предприятия на 25 % и создать новые рабочие места.