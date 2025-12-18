Омич после потасовки возле алкогольного магазина оказался в больнице

Горожанина толкнул водитель в результате конфликта.

omskinform.ru

В полицейский отдел в омских Нефтяниках поступил сигнал о 38-летнего горожанина с черепно-мозговой травмой.

Разбираясь в обстоятельствах случившегося, сотрудники уголовного розыска выяснили: потерпевший около 20 часов направился в алкомаркет, но при этом пошел по проезжей части. По пути ему сделал замечание один из водителей.

Вскоре мужчины встретились вновь, но уже в магазине. Между ними начался конфликт. Подозреваемый вывел потерпевшего на улицу и толкнул. От удара о землю омич получил травму головы, после чего был доставлен в больницу.

32-летнего водителя, причинившего телесные повреждения, оперативники задержали дома. Свои действия он объяснил вспыльчивостью.

В отношении фигуранта следователь отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Несдержанному водителю грозит до 8 лет тюрьмы.