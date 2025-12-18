В Омской области приняли бюджет на ближайшую трехлетку

Пресс-служба ЗСОО

Депутаты Законодательного собрания Омской области (ЗСОО) 18 декабря в окончательном чтении приняли закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Документ представил депутатам председатель парламентского комитета по финансовой и бюджетной политике Вадим Бережной. Он напомнил, что основные параметры бюджета были утверждены на ноябрьском заседании ЗСОО.

– С того времени к проекту бюджета поступило 26 поправок, в том числе от губернатора, от фракций, от конкретных депутатов. Поправки были связаны с необходимостью обеспечить областное софинансирование по целевым федеральным средствам, перераспределения бюджетных ассигнований в сфере образования, здравоохранения, строительства и других отраслях. Предложения были рассмотрены профильным комитетом, в обсуждении принимали участие все заинтересованные стороны. Комитет просит поддержать заключение по поправкам и рекомендует принять закон Омской области об областном бюджете в целом, – сказал депутат.

За каждую из представленных поправок парламентарии голосовали отдельно, одобрив большинство из них. За принятие регионального бюджета проголосовали 29 депутатов, воздержались 9.

– Процесс работы над документом был непростым, и принятый сегодня бюджет – результат слаженной работы областного правительства и депутатского корпуса. Документ позволит решать ключевые задачи на предстоящий период – своевременное финансирование всех социальных обязательств перед жителями, привлечение дополнительных федеральных ресурсов, реализацию целей национальных проектов, – прокомментировал принятие регионального бюджета заместитель председателя правительства Омской области, министр финансов региона Вадим Чеченко.

Доходы областного бюджета на 2026 год сформированы в сумме 176,5 млрд рублей, что на 10,1 % больше, чем в текущем году. В общем объеме доходов 124 млрд рублей составляют налоговые и неналоговые доходы региона, 52,5 млрд рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы в 2026 году запланированы на уровне 178,1 млрд рублей, рост относительно 2025 года составит 7,3 %.

Председатель регионального парламента Александр Артемов охарактеризовал принятый бюджет как «непростой, но сбалансированный».

– Я полагаю, что каждый рубль и каждая копейка, которая сегодня у нас есть в бюджете, должна использоваться на «полную катушку». На этом настаивают губернатор Виталий Павлович Хоценко, правительство и все органы исполнительной власти, – сказал спикер областного парламента.

По его словам основными задачами, которые стояли перед депутатами в процессе работы на финансовым документом, было финансирование таких первоочередных расходов как заработная плата работников бюджетной сферы, меры социальной поддержки, лекарственное обеспечение. Поэтому основной объем средств направляется на реализацию социальных государственных программ. Доля программных расходов областного бюджета в 2026 году составит 96,6 % от общего объема бюджетных ассигнований.