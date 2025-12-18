Хоценко поблагодарил депутатов за совместную работу над бюджетом Омской области на 2026 год

Региональный парламент принял бюджет Омской области на очередной трехлетний период. По словам губернатора, главным итогом стало сохранение всех социальных обязательств.

Фото: Вячеслав Крузман

На очередном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты приняли главный финансовый документ региона на 2026 год и последующие два года. Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, работа над бюджетом потребовала взвешенных и непростых решений.

Глава региона подчеркнул, что ключевой задачей при формировании бюджета стало сохранение всех социальных обязательств перед жителями Омской области. По его словам, в результате совместной работы правительства региона и депутатского корпуса эта цель была достигнута.

– Это была непростая работа. Самое главное было сохранить все социальные обязательства перед нашими жителями, – отметил Виталий Хоценко. – И нам вместе с законодателями это удалось.

Губернатор поблагодарил председателя Законодательного собрания Александра Артемова и депутатов за конструктивное взаимодействие и вклад в принятие сбалансированного финансового решения, направленного на дальнейшее социально-экономическое развитие Омской области.