Хоценко поблагодарил депутатов за совместную работу над бюджетом Омской области на 2026 год

На очередном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты приняли главный финансовый документ региона на 2026 год и последующие два года. Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, работа над бюджетом потребовала взвешенных и непростых решений.
Глава региона подчеркнул, что ключевой задачей при формировании бюджета стало сохранение всех социальных обязательств перед жителями Омской области. По его словам, в результате совместной работы правительства региона и депутатского корпуса эта цель была достигнута.
– Это была непростая работа. Самое главное было сохранить все социальные обязательства перед нашими жителями, – отметил Виталий Хоценко. – И нам вместе с законодателями это удалось.
Губернатор поблагодарил председателя Законодательного собрания Александра Артемова и депутатов за конструктивное взаимодействие и вклад в принятие сбалансированного финансового решения, направленного на дальнейшее социально-экономическое развитие Омской области.