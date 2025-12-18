Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области из полыхающего дома спасены трое детей: пострадала женщина

Самостоятельно эвакуировались 22 человека.

Вчера днем, 17 декабря, в городе Калачинске Омской области загорелась квартира в трехэтажном доме.

На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна квартиры на 3-м этаже. Самостоятельно до прибытия специалистов по лестничным маршам эвакуировались 22 человека, из них 3 ребенка. Пожар на небольшой площади 2 кв. м тушили 10 спасателей, задействовав 3 единицы техники. Открытое горение ликвидировано оперативно.

Сообщается, что травмирована женщина, подробности ее состояния не уточняются. Проводится проверка, после которой станет понятна причина возгорания.

