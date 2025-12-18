В Омске «крайний» в авариях на ТЭЦ-5, заморозивших полгорода, отделался штрафом

Бывшему техническому директору ТГК-11 Владимиру Соскову удалось избежать реального срока.

t.me/prok_omsk

Омский областной суд оставил в силе обвинительный приговор 51-летнему бывшему техническому директору ТГК-11 Владимиру Соскову по делу о злоупотреблении полномочиями.

В Куйбышевском райсуде установлено, что с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года подсудимый, зная о неудовлетворительном состоянии ТЭЦ-5, не расторг контракт с затягивающим сроки подготовки к отопительному сезону подрядчиком. Поэтому, как считают суд и следствие, на ТЭЦ-5 в декабре 2023-го произошел ряд аварий. Из-за чего тепло перестало поступать в жилые дома и социальные учреждения Центрального, Ленинского и Октябрьского округов.

Подсудимый вину признал. В прениях прокуратура настаивала на 2 годах лишения свободы и временном запрете на руководящую деятельность в сфере электроэнергетики. Районный суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 180 тыс. рублей.

Определением Омского областного суда приговор Куйбышевского районного суда Омска оставлен без изменения.