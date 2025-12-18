Омск-Информ
·Происшествия

Омичка погибла в полыхающей квартире

Само пламя ликвидировали оперативно.

Вчера, 17 декабря, в 7:26 стало известно о пожаре в квартире в пятиэтажке на улице 6-я Линия.

Возгорание на 3 «квадратах» тушили 11 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники. Открытое горение ликвидировали в считаные минуты.

А вот спасти хозяйку квартиры не удалось. Вероятно, она отравилась продуктами горения. Проводится проверка, которая позволит установить причину пожара.

