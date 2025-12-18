Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области скончался известный аграрный чиновник

Юрий Ефремов ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Вчера, 17 декабря, в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Калачинского района сообщили о тяжелой утрате. На 68-м году жизни скончался Юрий Ефремов.

– Это был светлый, добрый, искренний человек, настоящий профессионал своего дела, заботливый отец и любящий дедушка, – говорится в сообщении.

На протяжении более 40 лет Ефремов работал в агропромышленном комплексе Омской области, из которых свыше 30 лет он возглавлял деятельность в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Калачинского района.

Церемония прощания с Юрием Ефремовым состоится 19 декабря в 12:30 в ритуальном зале по адресу: г. Калачинск, ул. Черепова, 77.

·Общество

В Омской области скончался известный аграрный чиновник

Юрий Ефремов ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Вчера, 17 декабря, в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Калачинского района сообщили о тяжелой утрате. На 68-м году жизни скончался Юрий Ефремов.

– Это был светлый, добрый, искренний человек, настоящий профессионал своего дела, заботливый отец и любящий дедушка, – говорится в сообщении.

На протяжении более 40 лет Ефремов работал в агропромышленном комплексе Омской области, из которых свыше 30 лет он возглавлял деятельность в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Калачинского района.

Церемония прощания с Юрием Ефремовым состоится 19 декабря в 12:30 в ритуальном зале по адресу: г. Калачинск, ул. Черепова, 77.