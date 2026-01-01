Офтальмолог рассказала омичкам об опасностях новогоднего макияжа

Накладные ресницы могут намертво склеить веки и стать причиной больших проблем с глазами.

Freepik

Каждые новогодние праздники в кабинете неотложной помощи Областной клинической офтальмологической больницы фиксируют обращения девочек-подростков, девушек, решивших использовать стразы, блестки и наклеенные ресницы для макияжа. Покупают они это на маркетплейсах, где качество никто не проверяет. Офтальмологи предупреждают о рисках в использовании такой продукции.

– Кроме того, подростки не знают, как правильно наносить все это, тот же клей на глаза. Он может намертво склеить веки между собой, потому что он работает по типу суперклея. И открыть этот глаз бывает невозможно, требуется механическое, с помощью нашего специального автоматического инструментария, раскрытие век. Кроме того, клей закрывает железы, которые находятся по краю века, а они у нас отвечают за выработку сального секрета, который участвует в увлажнении глаза, – говорит доцент кафедры офтальмологии Омского государственной медицинского университета, кандидат медицинских наук Евгения Молчанова.

Закупорив или запечатав эту железу клеем, девушки рискуют получить серьезнейшие заболевания, вплоть до эрозии роговицы. Так что с накладными ресницами надо быть крайне аккуратными. Это же предупреждение касается и декоративной косметики – она может вызвать аллергическую реакцию глаза.