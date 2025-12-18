В Омске прощаются с выдающимся омским акушером

Ветеран Омской клинической больницы скончался на 67-м году жизни.

На 67-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался выдающийся врач Вячеслав Ралко – ветеран Омской клинической больницы, отличник здравоохранения Российской Федерации.

Профессиональный путь он начинал в Татарске, где работал врачом – акушером-гинекологом. Впоследствии Ралко продолжил профессиональную деятельность в родильном доме Областной клинической больницы. В 1996 году он был назначен заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи и руководил этой службой до 2020 года.

Находясь в должности заместителя главного врача, Ралко совмещал административную работу с врачебной практикой и дежурствами по линии санитарной авиации. По его инициативе был открыт амбулаторный центр репродуктивного здоровья и планирования семьи, что позволило выстроить в больнице полноценную, замкнутую систему акушерско-гинекологической помощи, ориентированную на сохранение репродуктивного потенциала населения.

Специалист также принимал активное участие в реконструкции родильного дома и строительстве нового корпуса, в результате чего учреждение было расширено и получило два дополнительных подразделения.

– При огромном объеме организаторской и педагогической работы Вячеслав Владимирович всегда оставался прекрасным хирургом, душевным доктором, чьи руки спасли сотни человеческих жизней. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег и омской медицины, – сообщили в Минздраве Омской области.

Прощание пройдет сегодня, 18 декабря, в траурном зале Областной клинической больницы, расположенном по адресу: ул. Березовая, 3, в 10:00 часов.