Омичам рассказали, когда пора выбрасывать «Оливье»

Специалист объяснила, сколько часов можно хранить популярное новогоднее блюдо.

Уже через 12 часов после приготовления салат «Оливье» становится небезопасным для употребления. Об этом рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко, назвав предельные сроки хранения популярного новогоднего блюда.

По словам Фоменко, готовый салат «Оливье» остается безопасным для употребления не более 12 часов с момента приготовления. Если же блюдо не заправлено, срок его хранения увеличивается, но также ограничен – до 18 часов. Эксперт отдельно отметила, что в обоих случаях салат должен находиться в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов.

– Нормы для хранения салата без холодильника нет, его вообще нельзя хранить на столе, – добавила Фоменко в разговоре с «Газетой.ru».

Специалист обратила внимание, что срок годности салата может заметно сократиться, если в него добавляют зелень, используют продукты с истекающим сроком хранения или начинают нарезку, не дав ингредиентам полностью остыть.

– Немаловажным является выбор посуды. Лучше всего «Оливье» хранить в стеклянной или керамической вазе, пластиковом контейнере с плотно закрывающейся крышкой, – посоветовала Фоменко.

Она отметила, что есть салат с истекшим сроком хранения опасно для любого человека, а наибольший риск он представляет для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.