·Общество

Мороз и гололед в Омской области не отступают

Синоптики прогнозируют осадки и неблагоприятные дорожные условия.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 18 декабря, в Омске и Омской области ожидается облачная погода. 

Днем температура воздуха составит –12…–17 °C, местами по области будет идти небольшой снег. На дорогах прогнозируются снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ночью сохранится облачная погода с прояснениями. Столбики термометров опустятся до –14…–19 градусов, при прояснениях похолодает до –24 °С. Местами пройдет снег. Дорожные условия останутся неблагоприятными из-за снежного наката и гололедицы. Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Изменений атмосферного давления не ожидается.

