Штраф на штрафе: как омичам избавиться от новогодней елки

Избавиться от новогоднего дерева не так просто.

omskinform.ru

Наступление января – это не только повод радоваться наступлению Нового года и «отходить» после шумного праздника, но и период, когда большинство семей избавляются от новогодних елок. Однако торопиться с этим процессом не стоит: неправильная утилизация елки может повлечь штрафы.

Относим на «мусорку» с умом

Стандартные контейнеры во дворах многоэтажек предназначены для негабаритных отходов, размеры которых не превышают полуметра по длине, ширине и глубине. Мусор большего размера, включая елки, должен выбрасываться в специальные контейнеры для крупногабаритных предметов, но чаще всего складируется на площадке рядом с контейнерами.

Фото создано при помощи ИИ

Отсутствие таких контейнеров или их полная загруженность не снимает ответственности: за несанкционированный сброс в обычные баки полагается штраф от 2 до 3 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 3–5 тысяч. Нарушение регулируется ст. 8.2 КоАП ПФ, предусматривающей ответственность за несоблюдение правил обращения с отходами.

Если выбросить елку в обычный мусорный бак все же хочется, ее необходимо сначала распилить и упаковать ветки. Опавшие иголки классифицируются как мусор, и оставлять их на лестнице или площадках запрещено – за это также можно получить штраф в размере 2 тыс. рублей.

Куда нести?

Лучше всего сдать отслужившую елку в специальный приемный пункт, если он есть. Несколько лет назад такие акции проводились повсеместно, например, на парковке ТЦ «Мега» и в нескольких местах на Левом берегу, откуда деревья отправлялись в питомники и зоопарки. Однако в прошлом, 2025 году акцию решили не проводить. Тогда же Большереченский зоопарк заявил, что елей достаточно и везти их не надо.

Фото создано при помощи ИИ

Несколько лет назад пункты приема елей организовывала и администрация города, но о муниципальных пунктах приема ничего не слышно уже много лет. По всей видимости, и в этом году омичи займутся массовым «озеленением» мусорных площадок.

Самостоятельная переработка

Чтобы обойтись без штрафа и сэкономить семейный бюджет, стоит попробовать самостоятельно утилизировать елку, превратив ее в полезный материал для сада или дачи. Для этого подойдет измельчение древесины на мелкие фрагменты: небольшую елочку можно порезать секатором. Для обработки крупного дерева придется взять в руки пилу.

Измельченные кусочки можно применить в качестве основы для компоста. Для снижения кислотности стоит добавить поверх слоев хвои кальцийсодержащие добавки, такие как известняк, доломит или порошок мела. Хвою также можно использовать и в декоративных целях, покрывая ими клумбы или посадки – это замедлит испарение влаги и предотвратит рост сорняков.

Дерево можно использовать и по-другому, например, сжечь как топливо в бане. Ствол пойдет на дрова, ветки можно пустить на веники, а оставшуюся хвою – на растопку. Отметим, что сухая хвоя разгорается быстро и дает много тепла, поэтому использовать такой метод растопки следует осторожно.

Впрочем, если бани нет, а делать удобрения не хочется, ее можно просто закопать на собственном участке, предварительно распилив. Природа утилизирует ее сама, но в таком случае придется подождать до весны, ибо копать яму зимой – удовольствие не из приятных.

Как вынести елку из квартиры с минимумом проблем

Независимо от выбранного метода утилизации, сначала нужно вытащить елку из квартиры и желательно не засыпать подъезд слоем хвои.

После снятия с ели, сосны или пихты игрушек и других украшений под дерево для облегчения уборки лучше постелить газеты или старую простыню, чтобы собрать осыпавшиеся иголки.

Фото: Freepik.com

Ветви можно аккуратно обрезать секатором или обломать вручную, надев перчатки или с использованием тряпки для защиты кожи рук. Само дерево рекомендуется плотно обмотать старыми газетами или тканью, закрепить скотчем или шпагатом и только после этого вынести на мусорную площадку. Напомним, что елка считается крупногабаритным мусором и выбрасывать ее в обычный контейнер нельзя.

Как избавиться от искусственной елки?

Многие приобретают искусственные елки, срок службы которых обычно составляет до 20 лет. Однако рано или поздно наступает момент, когда приходит желание сменить интерьер или обновить елку на более красивую.

Фото: freepik.com

Искусственные елки изготавливаются из ПВХ и резины, которые будут разлагаться сотни лет, а перерабатывают их редко. Следовательно, лучший способ избавиться от нее – вывезти на свалку или оставить у мусорных контейнеров.

Однако перед этим можно попробовать продать ее на сайтах объявлений или разобрать на запчасти для украшения дома.