·Политика

В Омске переназначили двух заместителей министра

Оба высокопоставленных чиновника получили должности повторно.

Опубликованы новые документы о новых кадровых решениях. 12 декабря губернатор Виталий Хоценко своим распоряжением назначил заместителем министра региональной безопасности Юрия Хлебкова. А вчера, 16 декабря, исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении на пост заместителя министра здравоохранения, начальника правового управления Антона Банникова.

Оба чиновника получили должности повторно.

Юрий Хлебков работает заместителем министра региональной безопасности с декабря 2023 года. А Антон Банников пришел в минздрав только год назад из Главного государственно-правового управления Омской области.

