Омский депутат назвал причину поножовщины, устроенной школьником в Подмосковье

Олег Смолин считает, что усиление охраны не поможет решить проблему насилия в образовательных учреждениях.

@smolinDuma Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы РФ Олег Смолин отреагировал на два инцидента с участием молодых людей.

Так, вчера, 16 декабря, в гимназии под Одинцово 15-летний ученик этой гимназии устроил поножовщину, убив 10-летнего четвероклассника из Таджикистана и ранив охранника. Также ранены еще двое школьников. Сегодня студент попытался проткнуть ручкой шею преподавателю из-за двойки на экзамене в университете Ельца.

По мнению депутата от Омской области, причина вовсе не в охране и не в металлоискателях. Он считает, что в таком поведении детей виновата жесткая информационная среда.

– Мои коллеги-депутаты снова будут обсуждать вопрос об охране, рамках металлоискателя и росгвардейцев для каждой школы. Но это поверхностное понимание проблемы, это не вылечит причину насилия в образовательных учреждениях, – сказал Смолин. – Болезнь, которая поражает общество, – крайне жесткая социальная среда и крайне жесткое информационное пространство. Насилие стало обыденностью и повседневностью.

Парламентарий убежден, что на настрой школьников могут и должны влиять учителя, которых необходимо освободить от нынешней участи «тренера по ЕГЭ и ОГЭ». Безопасность в школе достигается здоровой атмосферой, где нет равнодушия школьников и учителей друг к другу.