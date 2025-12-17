В Омске неожиданно перенесли домашний матч «молодежки» «Авангарда»

Решение принято совместно хозяевами и гостями.

omskinform.ru

Объявлено о переносе матча «молодежки» ХК «Авангард», команды «Омские Ястребы».

По данным клуба, по обоюдному согласию команд первый домашний матч против казанского «Ирбиса» в воскресенье, 21 декабря, в хоккейной академии «Авангард» перенесен с 13:00 на 17:00 по омскому времени. Уточняется, что ранее купленные билеты действительны.

Возможно, перенос объясняется тем, что омичи вернулись с выездных игр, которые проходили в вечерние часы. Для казанцев, живущих в московском часовом поясе, время матча в 13 часов также не слишком комфортно. Однако могут быть и другие причины для сдвига встречи на более позднее время.