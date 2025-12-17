В Омске сядет в тюрьму владелец сети «проститутошных»  

Сотрудницы интимного бизнеса получили условные сроки.

GigaChat

Сегодня, 17 декабря, в Октябрьском районном суде Омска оглашен приговор девяти участникам ОПГ, организовавшим «проститутошные» под видом массажных салонов.

Следователи и суд установили, что 55-летний горожанин зарегистрировал юридическое лицо, приобрел в собственность одно нежилое помещение, а второе – арендовал. По двум адресам, на улицах Масленникова и Конева, подсудимый и восемь соучастниц, управляющие и администраторы, организовали салоны с ярким названием для предоставления интимных услуг.

Кроме того, полицейскими собраны доказательства, что соучастники вовлекли в незаконную деятельность 11 девушек. Их они оформили в качестве массажисток, а фактически омички занимались совсем другим. Как оказалось, у сотрудниц пикантной сферы были графики, система оплаты труда, включавшая поощрения и взыскания.

На рассмотрение суда также были представлены иные доказательства, собранные в ходе следствия: результаты обысков в помещениях и по местам проживания подсудимых, где изъяты предметы, документы, видеозаписи, деньги, полученные за услуги.

Суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 35, п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ, ч. 3 ст. 240 УК РФ. Организатор получил 3,5 года тюрьмы. Прокуратура требовала для него 8 лет в колонии общего режима. Соучастницам Игнатьева дали условные сроки от полугода до 2,5 лет.

Отметим, что владельцем этого бизнеса был многодетный отец с медицинским образованием предприниматель Александр Игнатьев.

Ему покровительствовал экс-начальник омской полиции Евгений Быков. Два года назад его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, но отбывать срок он не стал и ушел на СВО.