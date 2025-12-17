Омичам рассказали, как правильно падать на улице

Переломы и ушибы – типичные травмы в новогодние дни.

Омские медики рассказали о самых распространенных травмах в новогодние праздники. Рисков получить перелом или ожог в праздники гораздо больше, скорая помощь работает на износ, травмпункты и кабинеты неотложной помощи работают круглосуточно, и в их коридорах иногда собираются большие очереди.

В топе типичных травм на Новый год переломы и все, что связано с повреждениями конечностей, черепно-мозговые травмы, а также ожоги и обморожения.

Лидер в статистике – это перелом или ушиб, распознать их можно по болевому синдрому.

– При ушибе он будет длиться минуты, после чего функция конечности восстанавливается, боль проходит, и мы уже можем говорить, что отделались легким испугом. Другой вариант развития событий – когда болевой синдром не проходит, когда функция конечности нарушается, опороспособность тоже, нарушается ось конечности. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу, – говорит доцент кафедры травматологии и ортопедии ОмГМУ, кандидат медицинских наук Михаил Турушев. – Если человек упал, то оставлять его одного и без помощи нельзя, нужно вызвать скорую и дождаться приезда врачей. Не нужно дергать за травмированную конечность, чтобы вправить ее. Человека лучше поднять и переместить в безопасное место.

Зимой при гололеде в зоне риска представители старшего возраста, у них развивается такое заболевание, как остеопороз – это хрупкость кости, которая ведет к повышенному риску переломов. Самый страшный – перелом шейки бедра, он полностью изменяет жизнь человека.

– Более того, это, пожалуй, единственный вид травмы, который связан напрямую со смертностью. Где-то каждый пятый пациент погибает при получении такого вида перелома, поэтому, конечно же, пожилому человеку нужно беречься, – отметил Турушев.

Эксперт также рассказал, как правильно падать и что нужно знать при этом.

– Вообще есть такое золотое правило: чем с меньшей высоты мы упадем, тем меньше травм мы можем получить. Поэтому, если человек чувствует, что он падает, конечно же, лучше всего сгруппироваться. Но вот источники разнятся, где-то говорят, что нужно максимально напрячь мышцы, поджать подбородок груди, раскинуть руки и в таком положении падать. Где-то говорят, что минимальный риск получения переломов, это когда человек падает в позе эмбриона. Руки выставлять вообще нежелательно при падении, – подчеркнул Турушев.

Он также обратил внимание на зимнюю обувь. Она должна быть устойчивая и удобная, лучше отказаться от высокой платформы и каблуков, но и плоская обувь тоже вредна. Лучше, если подошва будет рифленой или использовать притовогололедные накладки.

– Безусловно, обувь должна быть по размеру, очень нехорошая есть привычка носить обувь на размер больше, это как вредно для наших стоп, для всего организма, но и в том числе для этого увеличивает травматизм, – предупредил кандидат медицинских наук.

Снизить риск падения на улице также помогает невысокая скорость передвижения. Быстрая ходьба или бег по скользким тротуарам, напротив, увеличивают вероятность получения травмы.