В омской глубинке могут появиться передвижные аптеки

Часто живущие в отдаленных селах пенсионеры не могут съездить в райцентр за лекарствами.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность розничной торговли лекарствами в передвижных аптеках. Открывать их планируют в отдаленных населенных пунктах, где нет аптек, ФАПов или других медицинских организаций с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что вопрос доступности лекарств для жителей отдаленных и малонаселенных сел и деревень стоит остро.

– Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей, – заявил Якушев.

Одна передвижная аптека, по расчетам авторов законопроекта, сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Маршрут ее движения будут определять местные власти.