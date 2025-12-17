Омич предложил лишать пенсии тех, кто не работает

Для этого придется менять пенсионную систему и Конституции России.

Фото: Freepik.com

Общественный деятель из Омска Вадим Попов предложил внести поправки в Конституцию РФ, позволяющие лишить пенсионных выплат людей, которые официально не работают и не делают отчислений в Социальный фонд РФ. Сейчас таким людям пенсия назначается на 5 лет позже остальных граждан.

– Мы должны прийти к тому, чтобы граждане, кто за всю жизнь не проработали ни дня, не имели права на пенсию. Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия, – заявил Попов в комментарии «Абзац Медиа».

Он также выступил за то, чтобы повысить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения социальной пенсии, и разработать специальные программы поддержки для граждан, не имеющих официального трудового опыта. Кроме того, по мнению общественника, государство должно стимулировать добровольные накопления граждан через налоговые льготы и государственные гарантии сохранности пенсионных сбережений.