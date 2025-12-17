В омской РЭК согласовали увеличение стоимости электричек  

Повышение цен от 2 до 20 рублей перевозчик аргументировал инфляцией.

Региональная энергетическая комиссия Омской области согласовала увеличение платы за проезд в пригородных поездах с 11 января 2026 года.

Предполагается, что стоимость будет зависеть напрямую от километража. Повышение составит от 2 рублей, но не более 20 рублей.

В частности, если путь составляет от 6 до 15 км, тариф на перевозку пассажиров увеличится на 2 рубля. Если путешествие составляет от 161 до 170 км, тариф повысится на 20 рублей.

Сейчас «вояж» на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск обходится в 216 рублей по полному тарифу. А с 11 января стоимость проезда составит 234 рубля.

Поездка в Кормиловку обходится в 88 рублей, а с 11 января стоимость составит 94 рубля. Стоимость билета из Омска в Лузино вырастет на 2 рубля – с 42 до 44 рублей.

При этом для пассажиров сохраняются все федеральные и региональные льготы. Можно приобрести абонементы на поездки. Проезд в вагонах повышенной комфортности остается в прежнем размере – 50 рублей за поездку.