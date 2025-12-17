T2 обеспечила мобильной связью самый северный поселок России – Диксон

Жители поселка Диксон на Таймыре впервые получили доступ к мобильной связи и интернету Т2, что позволит им общаться, учиться и получать удаленные услуг

Фото: Т2

Российский оператор мобильной связи T2 обеспечил покрытие в поселке Диксон на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Теперь 300 жителей самого северного населенного пункта страны могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом оператора.

Диксон расположен за Полярным кругом, в 500 километрах к северу от Норильска и Дудинки. Поселок состоит из материковой и островной частей, разделенных проливом. Здесь суровый арктический климат: зимой температура опускается ниже –40 °C, а полярная ночь длится несколько месяцев.

Для обеспечения связи оператор установил две базовые станции – по одной в каждой части поселка. Оборудование поддерживает стандарты 2G и 4G, что позволяет не только совершать звонки, но и пользоваться интернетом. Из-за отсутствия волоконно-оптических линий подключения специалисты компании организовали сеть по спутниковому каналу, применив дорогостоящее оборудование и точную настройку в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Фото: Т2

Используя сеть Т2, жители Диксона смогут общаться с родными в других регионах, получать доступ к образовательным и медицинским услугам в дистанционном формате, а также делиться с миром уникальными видами арктической природы. Поселок известен суровыми пейзажами, северным сиянием и богатой историей освоения Арктики.

– Доставить оборудование в Диксон – уже задача со звездочкой: базовые станции везли на барже по Енисею из Красноярска, а наши инженеры добирались по воздуху, им пришлось ждать летной погоды более двух недель, – рассказал Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Т2. – Монтаж и настройку проводили в экстремальных условиях, завершив работы уже во время полярной ночи. Подключение самого северного населенного пункта России – важный шаг для развития инфраструктуры Арктики и равного доступа к связи.

Обеспечение связи Диксона входит в программу по развитию сети в отдаленных и труднодоступных поселках России. С начала 2025 года оператор построил и запустил базовые станции в 10 небольших населенных пунктах на севере Красноярского края.

Поселок Диксон назван в честь шведского мецената Оскара Диксона, финансировавшего полярные экспедиции в XIX веке. Активное развитие поселка началось в 1930-е годы – Диксон стал ключевым портом на Северном морском пути. В годы Великой Отечественной войны поселок отразил нападение немецкого крейсера «Адмирал Шеер». В советское время в Диксоне проживало до 5000 человек.