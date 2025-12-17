SHAMAN год не может доехать до Омска

Концерт одного из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады снова отменили.

vk.com/shaman_me

На сайте «G-Drive Арены» появилось объявление, что перенесенный на 6 февраля 2026 года концерт певца SHAMANа (6+), известного своими патриотическими нетленками «Я русский» и «Встанем», не состоится. Деньги за уже купленные билеты можно вернуть по месту приобретения. Если билет куплен в онлайн-кассе, то средства вернутся автоматически.

Первоначально концерт одного из самых высокооплачиваемых российских артистов в Омске должен был состояться 21 февраля 2025 года. Официально мероприятие перенесли из-за участия певца во всероссийском фестивале «Своих не бросаем!» в Южно-Сахалинске.

Стоит отметить, что SHAMAN – один из самых дорогих артистов: год назад его 40-минутное выступление на корпоративе можно было заказать за 15 млн рублей. Стоимость билетов на «G-Drive Арене» колебалась в пределах от 2 до 85 тыс. рублей.