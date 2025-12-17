Омск-Информ
·Происшествия

На омской трассе легковушка залетела под КамАЗ: пострадал школьник

Водитель легковой машины, а также два его пассажира, 14-летний подросток и 39-летний мужчина, доставлены в больницу.  

Сегодня, 17 декабря, в 00:30 часов стало известно о ДТП в Шербакульском районе Омской области.  

Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 на автомобильной дороге Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка врезался в КамАЗ-5320 под управлением 45-летнего мужчины.

Судя по снимкам с места аварии, легковую машину на скорости попросту смяло: вся передняя часть превратилась в груду железа. Водитель ВАЗа и два его пассажира, 14-летний подросток и 39-летний мужчина, оказались в больнице с различными травмами. Проводится проверка.

