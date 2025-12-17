Хоценко сообщил о подготовке ветеранов СВО по программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

В Омской области продолжается обучение 33 финалистов регионального кадрового проекта, направленного на их дальнейшую работу в органах власти, на предприятиях и в общественной сфере.

Фото: Вячеслав Крузман

В Омской области продолжается реализация региональной программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», ориентированной на профессиональную переподготовку ветеранов специальной военной операции. Проект позволяет участникам получить современные знания и практические навыки, востребованные в системе государственного и муниципального управления, а также в реальном секторе экономики.

Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, ключевым элементом текущего этапа стал образовательный модуль по экономике и финансам. Программа разработана при участии экспертов Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского и Президентской академии.

– Программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» помогает нашим ветеранам СВО получить знания в сфере экономики и финансов, – отметил Виталий Хоценко. – Эти навыки будут им полезны при поступлении на государственную гражданскую или муниципальную службу, а также в работе на предприятиях или общественных организациях. В образовательном модуле, разработанном для парней экспертами ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Президентской академии, участвуют 33 финалиста регионального проекта.

Обучение носит прикладной характер и включает разбор реальных управленческих кейсов, работу с профильными специалистами и практические занятия. После завершения образовательного блока участники проекта вновь приступят к стажировкам в органах власти и организациях региона под руководством наставников.

Реализация программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» направлена на формирование кадрового резерва Омской области, поддержку социальной адаптации ветеранов и их вовлечение в развитие региона и общественную жизнь.