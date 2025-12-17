Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На улицы Омска вышли фиолетовые автобусы

Транспортные средства брендированы в официальные цвета Нового года и культурной столицы России.

В Омске появились фиолетовые автобусы, сообщил мэр города Сергей Шелест. Два транспортных средства, брендированных в новогодней тематике и украшенных логотипом культурной столицы России-2026, вышли на маршруты № 22 и 103.

– Два НефАЗа с гаражными номерами 801 и 1450 будут работать на разных маршрутах. Сегодня их можно встретить на 22-м и 103-м. Кроме автобусов планируем забрендировать один троллейбус и один трамвай, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что 2026 год Омск проведет в статусе культурной столицы России. В течение года запланированы свыше 1000 различных мероприятий, в том числе 150 федерального уровня.

·Общество

На улицы Омска вышли фиолетовые автобусы

Транспортные средства брендированы в официальные цвета Нового года и культурной столицы России.

В Омске появились фиолетовые автобусы, сообщил мэр города Сергей Шелест. Два транспортных средства, брендированных в новогодней тематике и украшенных логотипом культурной столицы России-2026, вышли на маршруты № 22 и 103.

– Два НефАЗа с гаражными номерами 801 и 1450 будут работать на разных маршрутах. Сегодня их можно встретить на 22-м и 103-м. Кроме автобусов планируем забрендировать один троллейбус и один трамвай, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что 2026 год Омск проведет в статусе культурной столицы России. В течение года запланированы свыше 1000 различных мероприятий, в том числе 150 федерального уровня.