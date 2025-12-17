В Омской области банкротят администрацию района

Руководство района не пожелало платить 4,3 млн рублей юристу.

omskinform.ru

Арбитражный управляющий Сергей Лепешонков подал в Арбитражный суд Омской области исковое заявление о признании банкротом администрацию Горьковского района, потребовав 4,3 млн руб.

Дело в том, что специалист в 2019 году стал конкурсным управляющим теплоснабжающей компании «Атлант», проходящей процедуру банкротства. Ее учредителями значились Виталий Агейкин и Василий Трубин, но в суде было доказано, что реальным органом управления юрлица являлась администрация Горьковского муниципального района.

По данным, на которые ссылается РБК Омск, «Атлант» должен был 13 кредиторам около 18 млн руб., но не смог покрыть долг. Бывших руководителей привлекли к субсидиарной ответственности и взыскали 13,6 млн руб.

Ресурсная организация завершила все банкротные процедуры и в начале 2025 года была ликвидирована. 25 апреля Сергей Лепешонков обратился в суд с заявлением о выплате ему стимулирующего вознаграждения в размере 30 % от поступившей в конкурсную массу суммы в размере 4,1 млн руб. Районная администрация не пожелала платить эти деньги. Однако суд встал на сторону арбитражного управляющего, посчитав объем выполненных им работ достаточным для выплаты этих денег.

15 августа 2025 года Арбитражный суд Омской области вынес решение о том, что администрация района должна выплатить юристу 4,1 млн руб. Однако вознаграждение юрист так и не получил. 25 ноября Сергей Лепешонков уведомил районную администрацию о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ее банкротом. 5 декабря исполнительный лист по делу о выплате был направлен в комитет финансов и контроля Горьковского района. После чего управляющий обратился в суд с заявлением о несостоятельности районной администрации.

В обосновании своего иска Сергей Лепешонков отметил, что юридическое лицо может быть признано банкротом, если в течение трех месяцев не рассчитается с долгами, при этом минимальная сумма долга должна быть более 2 млн руб. Также специалист насчитал 233,6 тыс. руб. в качестве процентов за пользование чужими деньгами, которые районная администрация, по его мнению, также должна возместить. В администрации района утверждают, что иска не поступало.