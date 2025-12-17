Омский водоканал получил высшую награду федерального конкурса

По результатам конкурса «100 лучших товаров России» компания получила приз «Лидер качества».

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Федерального этапа конкурса программы «100 лучших товаров России», в которой приняли участие руководитель Росстандарта Антон Шалаев и президент Академии проблем качества Григорий Элькин.

На торжественной церемонии Омский водоканал отметили высшим призом «Лидер качества».

– Омский водоканал участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» с 2013 года. 2025 год стал для компании юбилейным – предприятие отметило 110 лет работы в Омске и 10-й раз приняло участие в конкурсе, – прокомментировал генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов. – Приятно, что экспертное сообщество высоко оценило нашу работу, а система менеджмента предприятия получила достойную оценку. Полученная награда не только подтверждает качество наших услуг, но и мотивирует нас двигаться вперед, улучшать наши технологические процессы и сервис, чтобы соответствовать высоким стандартам.

На региональном этапе конкурса заявку предприятия высоко оценила комиссия по качеству, действующая на базе Омского центра стандартизации и метрологии. В 2025 году Омский водоканал стал победителем Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2025 года, представив услуги по строительству сетей водоотведения. Кроме этого, предприятие включено в элиту конкурса – «Золотую сотню» России.

Всего в конкурсе «100 лучших товаров России» 2025 года участвовало 1421 предприятие. Они представили вниманию конкурсного комитета около 2053 видов различной продукции и услуг.

Омская городская система водоснабжения основана в 1915 г. С 1 апреля 2005 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет «Росводоканал Омск» (АО «ОмскВодоканал»). Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью 1952 км, канализационные сети протяженностью 1368 км. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более чем 8 тысячам юридических лиц, 990 тысячам абонентам – физическим лицам.