На прямую линию с Путиным не пустят с собакой и на самокате

Также под запретом большие плакаты, продукты, воздушные шары и ряд других предметов.

Фото: kremlin.ru

Стал известен список предметов, запрещенных к проносу на мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», которое пройдет в эту пятницу, 19 декабря. Глава государства ответит на вопросы жителей страны и журналистов.

По данным агентства ТАСС, в зал, где пройдет мероприятие, не пустят с баннерами, флагами, электронными сигаретами, продуктами, бутылками и контейнерами. Также нельзя будет пронести громоздкие предметы, лазерные указки, фонарики, воздушные змеи и шары. Кроме того, под запретом животные и средства индивидуальной мобильности – гироскутеры, электросамокаты и велосипеды.

Вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным начали принимать с 4 декабря. На данный момент россияне оставили на различных площадках около 2 млн вопросов.