В Омске представили современные технологии для развития животноводства и импортозамещения

Новейшие разработки, созданные при сотрудничестве Омского ГАУ, могут стать полноценной заменой зарубежных аналогов и ориентированы на внедрение в российских животноводческих хозяйствах.

Фото: пресс-служба ОмГАУ

В Омске на базе Омского НИИ приборостроения, входящего в холдинг «Росэл» Госкорпорации «Ростех», состоялась научно-практическая конференция «Эффективность и инновации в животноводстве: трансформация через современные технологии и импортозамещение».

Участие в мероприятии приняли представители высших учебных заведений Омска, Казани и Москвы, предприятий агропромышленного комплекса, а также руководители фермерских хозяйств Омской области и Республики Татарстан.

В ходе конференции обсуждались вопросы взаимодействия аграрной науки, промышленности и сельского хозяйства. Участники рассмотрели актуальные направления цифровизации животноводства, автоматизацию доения, а также современные подходы к профилактике заболеваний крупного рогатого скота.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

Омский НИИ приборостроения представил одну из перспективных разработок для агропромышленного комплекса – систему автоматизированного управления животноводческим хозяйством «АСУ-АГРО», созданную в научном сотрудничестве с Омским государственным аграрным университетом. Система обеспечивает мониторинг состояния животных, контроль объема и качества молока, а также автоматизацию учета и передачи данных. Решение поддерживает обмен информацией с отечественными аналитическими платформами, включая «Меркурий», «Хорриот», «Селекс» и 1С, и использует технологии Интернета вещей, что позволяет снизить энергопотребление и затраты на установку оборудования.

Разработка может стать полноценной заменой зарубежных аналогов и ориентирована на внедрение в российских животноводческих хозяйствах.