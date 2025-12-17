Зарплаты курьеров достигли почти 150 тысяч

Спрос на этих работников за год вырос на 15 %, а зарплаты – более чем на четверть.

Omskinform.ru

В 2025 году зарплаты курьеров в России достигли 146 тыс. рублей, увеличившись за год на 26 %, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании HeadHunter. При этом медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в России составила 80,8 тыс. рублей.

Спрос на курьеров за год вырос на 15 %. Больше всего в работниках службы доставки нуждаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Любопытно, что во время поисков работы потенциальные курьеры указывают желаемый доход в размере 53,5 тыс. рублей. То есть почти в три раза меньше, чем уровень предложений работодателей.