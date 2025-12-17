В Омске 4 из 5 автомобилистов выбирают шипованные шины

Последние 10 лет шипованные шины сохраняют безусловное лидерство по продажам в Сибири и на Урале. Это связано с особенностями зимней эксплуатации в условиях высокого обледенения дорог, когда шипы обеспечивают лучшее сцепление и существенно снижают длину тормозного пути. Если говорить о ситуации в целом по стране, то шипованные шины в 1,5 раза популярнее фрикционных. Последние из-за особенностей рисунка протектора и состава резины в беговой части принято считать более эффективными на заснеженных дорогах и городских магистралях.
В связи с развитием в автомобилестроении технологий, улучшающих устойчивость и управляемость транспортных средств в различных дорожных условиях, в последние годы доля продаж фрикционных шин постепенно растет, но о существенном изменении спроса на них говорить не приходится, отмечают специалисты, занимающиеся реализацией шинной продукции холдинга «Кордиант» в Омской области. Стоит сказать, что наибольший спрос на так называемые липучки на протяжении последних лет обеспечивают владельцы автомобилей с колесами посадочного диаметра 17–18 дюймов и выше.
Отметим также, что самыми продаваемыми в Омской области достаточно давно являются шины диаметром 15 и 16 дюймов, хотя на шины R17 и R18 в последние годы в нашем регионе, как и по всей стране, спрос растет.
Независимо от того, к какому лагерю автомобилистов вы относитесь, и шипованные, и нешипованные шины прослужат дольше, если соблюдать правила их эксплуатации. Начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев произвел разбор самых популярных ошибок автомобилистов, с которыми, уверены, согласится каждый производитель легковых и легкогрузовых шин.
Что больше всего наносит вред шинам: топ-5 ошибок автовладельцев
- Эксплуатация на недостаточном давлении. Если система контроля давления шин вашего автомобиля сигнализирует о том, что величина хоть в одном из колес ниже положенной, следует не затягивать с поиском утечки воздуха. Недостаток даже нескольких десятых бар значительно повышает нагрузку на внутренние элементы шины, и при длительной эксплуатации она может просто разрушиться. Разумеется, такую шину ремонтировать уже будет поздно. Самое опасное, что очень часто необратимые изменения, которые получила шина при движении на недостаточном давлении, визуально оценить почти невозможно, и проявляются они позднее, например, при движении на высокой скорости в дальней поездке шина может выйти из строя.
- Проезд дорожных неровностей на большой скорости – одна из самых частых ошибок. При попадании в яму основной удар принимает на себя в первую очередь именно шина, только после этого срабатывает подвеска автомобиля. В результате таких наездов (особенно опасных в случае с неровностями с острыми краями) может повредиться каркас шины и появиться вздутие (грыжа), с которым дальнейшая эксплуатация не допускается. Шины с низким профилем на колесах большого диаметра (от 17 дюймов) особенно чувствительны к таким повреждениям.
- Неосторожная парковка вплотную к бордюрам. Самая тонкая и уязвимая часть шины – ее боковина. Конечно, шины выдерживают легкие касания о гладкие части поребриков, однако при неудачном контакте с острым выступающим участком бордюра может образоваться порез, ремонт которого или сложен, или чаще всего вообще нецелесообразен.
- Неправильное хранение. Шины – это технически сложный продукт, и они требуют особых условий как перевозки, так и хранения. Вредит покрышкам доступ прямых солнечных лучей, контакт с источниками тепла и различными автомобильными жидкостями, нагромождение друг на друга – все это может проявиться только после их установки на автомобиль в виде трещин или иных визуальных дефектов или вибрации при движении.
- Отсутствие обкатки. Летним шинам и зимним фрикционным достаточно 100–200 км пробега в спокойном режиме, чтобы полностью подготовить их к эксплуатации.