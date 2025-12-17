В Омске 4 из 5 автомобилистов выбирают шипованные шины

По данным омского филиала АО «Кордиант», подавляющее большинство автовладельцев региона зимой отдают предпочтение шипованной резине, считая ее более надежной на обледенелых дорогах.

Последние 10 лет шипованные шины сохраняют безусловное лидерство по продажам в Сибири и на Урале. Это связано с особенностями зимней эксплуатации в условиях высокого обледенения дорог, когда шипы обеспечивают лучшее сцепление и существенно снижают длину тормозного пути. Если говорить о ситуации в целом по стране, то шипованные шины в 1,5 раза популярнее фрикционных. Последние из-за особенностей рисунка протектора и состава резины в беговой части принято считать более эффективными на заснеженных дорогах и городских магистралях.

В связи с развитием в автомобилестроении технологий, улучшающих устойчивость и управляемость транспортных средств в различных дорожных условиях, в последние годы доля продаж фрикционных шин постепенно растет, но о существенном изменении спроса на них говорить не приходится, отмечают специалисты, занимающиеся реализацией шинной продукции холдинга «Кордиант» в Омской области. Стоит сказать, что наибольший спрос на так называемые липучки на протяжении последних лет обеспечивают владельцы автомобилей с колесами посадочного диаметра 17–18 дюймов и выше.

Отметим также, что самыми продаваемыми в Омской области достаточно давно являются шины диаметром 15 и 16 дюймов, хотя на шины R17 и R18 в последние годы в нашем регионе, как и по всей стране, спрос растет.

Независимо от того, к какому лагерю автомобилистов вы относитесь, и шипованные, и нешипованные шины прослужат дольше, если соблюдать правила их эксплуатации. Начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев произвел разбор самых популярных ошибок автомобилистов, с которыми, уверены, согласится каждый производитель легковых и легкогрузовых шин.

Фото: пресс-служба АО «Кордиант»

Что больше всего наносит вред шинам: топ-5 ошибок автовладельцев