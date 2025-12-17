Новый год с «Тюкалиночкой»: все для праздничного стола

Предпраздничные хлопоты становятся проще и приятнее с «Тюкалиночкой», ведь здесь уже собрали свежие сыры, мясные деликатесы и напитки, которые создают вкус и атмосферу настоящего Нового года.

Фото: Щербина Анжелика

Сколько уюта и тепла в предпраздничных хлопотах и то самое ожидание новогоднего чуда, которое случается, пожалуй, именно на кухне. Когда вся семья дружно режет салаты, а на столе появляются любимые блюда, что пахнут детством и праздником.

Здорово, что в этой приятной суматохе есть «Тюкалиночка», где уже собрано все самое важное и вкусное для праздничного стола.

Основа праздника – щедрые нарезки. Для них в «Тюкалиночку» каждый день привозят свежайшие мягкие сыры собственного производства – адыгейский и халуми, а также особенные сыры для идеальной тарелки: нежный бри, ароматный маасдам, изысканный пармезан, пикантный белпер кнолле.

Фото: Щербина Анжелика

Эксклюзивно в «Тюкалиночке» представлены настоящие мясные деликатесы от Называевского мясокомбината – грудинка, карбонад восточный, шейка подмосковная, ароматный рулет и докторская колбаска для идеального оливье.

И конечно, какие новогодние посиделки без вкусных и полезных морсов. К празднику в «Тюкалиночке» подготовили большой выбор полезных напитков: с солнечной облепихой, бодрящей клюквой, полезным шиповником. И разумеется, готовый глинтвейн – один из главных символов праздника!

В предпраздничные декабрьские дни непременно зайдите в «Тюкалиночку». И пусть подготовка к главной ночи года будет легкой, приятной и полной предвкушения. Мы поможем наполнить ваш стол вкусными блюдами, а дом – счастливым настроением и добрыми эмоциями.

С наступающим Новым годом!