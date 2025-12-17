В популярном омском парке заработал каток для всей семьи

Возле катка омичи смогут согреться горячими напитками.

Фото создано при помощи ИИ

В Советском парке заработала ледовая площадка, где омичи и гости города могут активно провести время на свежем воздухе и разнообразить зимний досуг. Об этом сообщили в телеграм-канале «Открытка из Омска».

Для комфорта посетителей работает теплый павильон, где можно переобуться и согреться. Также доступен прокат коньков: взрослый билет стоит 500 рублей, детский – 450 рублей, включая выход на лед. Посетители со своими коньками могут выйти на каток за 400 рублей и кататься без ограничений по времени.

На территории катка открыт павильон с горячими блюдами и напитками. Особой популярностью пользуется безалкогольный глинтвейн, который помогает быстро согреться и создает уютную зимнюю атмосферу.

Напомним, что вчера в Омске стартовал сезон на большом катке возле торгового центра «Мега», который уже принимает любителей зимних развлечений.