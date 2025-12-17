В Омской области неизвестный водитель сбил двух школьниц и исчез

Подростков доставили в медучреждение.

Omskinform.ru

Вчера, 16 декабря, около 16:30 часов в полицию Павлоградского района сообщили о дорожном происшествии, в котором пострадали две школьницы.

По предварительной информации, в деревне Павлоградке на улице Колхозной водитель серебристого легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе двух девушек, 16 и 17 лет, и скрылся. На данный момент личность виновника устанавливается.

Несовершеннолетние пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Если вам известны подробности ДТП или местонахождение водителя, просим позвонить по телефонам: 79-37-92, 79-35-04 или 102.

Напомним, что ранее омич на иномарке врезался в 12-летнего школьника в центре города.