·Общество

Омич на иномарке врезался в школьника в центре города

Подросток шел вдоль проезжей части. 

Сегодня, 16 декабря, в 14 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим школьником.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 55-летний горожанин за рулем «Рено Дастер» на улице Почтовой врезался в 12-летнего мальчика. Подросток шел по краю проезжей части навстречу транспорту.

Мальчику понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка.

В результате ДТП пешеходу понадобилась медицинская помощь.

