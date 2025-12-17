В Омской области сохранится снежная и морозная погода

Температура днем опустится до –17 °C.

Фото: Freepik.com

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в среду, 17 декабря, в Омске и Омской области ожидается морозная погода с осадками и неблагоприятной обстановкой на дорогах.

Днем будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха составит –12…–17 °C, местами по области похолодает до –22 °C. В отдельных районах возможен небольшой снег. На дорогах прогнозируются снежный накат и гололедица. Ветер западный, юго-западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Предстоящей ночью сохранится облачная погода с прояснениями. Столбики термометров опустятся до –17…–22 °C, при прояснениях – до –28 °C. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах по-прежнему ожидаются снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный – 5–10 м/с. Существенных изменений атмосферного давления не прогнозируется.