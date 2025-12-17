В омском вузе рассказали о последствиях сокращения платных мест

Получить высшее образование станет сложнее.

Фото создано при помощи ИИ

И.о. ректора ОмГУ Иван Кротт на пресс-конференции рассказал о последствиях ограничения количества платных мест для студентов. Предсказать влияние этого на качество обучения сложно.

По его словам, окончательные контрольные цифры приема еще не определены. Их должны утвердить профильные ведомства, такие как министерство культуры и министерство образования, до конца декабря. Система расчета мест стала более сложной, различается для бюджетных и платных мест. И во многом зависит от того, какие направления подготовки регион признает дефицитными.

– Пока сложно говорить, как повлияет это ограничение. Но времена предстоят непростые, и где-то такая мера будет оправданной. Потому что по правилам, если у студента низкий балл ЕГЭ при поступлении, у регулятора возникает вопрос, а стоит ли вузу давать это направление для обучения, – пояснил исполняющий обязанности ректора.

В развитие темы проректор по учебной работе Анатолий Полынский уточнил, что федеральный порядок приема уже утвержден, и университет сейчас разрабатывает собственные правила приема для 2026 года. Серьезных изменений в правилах нет, однако внесены некоторые корректировки.

– В этом году есть изменения, касающиеся перечня индивидуальных достижений. Есть изменения, касающиеся тех, кто поступает после среднего профессионального образования. В вузе поставили такое условие, что теперь нельзя взять любого выпускника СПО. Должно быть какое-то ограничение по перечню тех специальностей СПО, которые позволяют поступают на определенные специальности высшего образования, – подчеркнул Полынский.

Особая ситуация складывается с аспирантурой. Здесь распределяются только федеральные квоты, и все университеты страны конкурируют за ограниченное число мест. Крупные федеральные вузы имеют явное преимущество, что ставит региональные университеты в менее выгодное положение.