Машина, квартира и любовь: омский студент решил «спалить» все желания в новогоднюю ночь

Местные жители поделились своими самыми заветными желаниями.

Фото создано при помощи ИИ

Каждый год в преддверии праздника многие задаются вопросом: какое же самое заветное желание загадать под бой курантов? Корреспондент «Омск-информа» опросил горожан разного возраста и узнал, какие желания чаще всего звучали за новогодним столом в ту самую волшебную минуту.

Дети: мир игрушек и пушистых друзей

Фото: Freepik.com

Для малышей Новый год – это сказочное время подарков и сладостей. О своих желаниях они пишут Деду Морозу, а не загадывают под бой курантов. Большинство ребят мечтает получить в подарок интересные игрушки.

Так, для шестилетней Ульяны новогоднее чудо означало новую косметику и игровой домик.

– Я попросила у Дедушки Мороза большой домик для моих кукол и набор косметики, чтобы краситься, как мама, – рассказала Ульяна.

А пятилетний Кирилл выбрал необычную игрушку, которой сможет похвастаться перед сверстниками.

– Я написал в письме, что хочу машинку монстр-трак на пульте управления, – поделился маленький омич.

Отличилась пятилетняя Ева, попросившая у новогоднего волшебника домашнего питомца.

– Я попросила у Деда Мороза щенка. Я люблю собак, потому что с ними можно играть, гулять и учить командам, – отметила Ева.

Школьники: успехи в учебе и первые шаги к мечте

Фото: Freepik.com

В подростковом возрасте желания становятся более осознанными и ориентированными на будущее. Школьники, стоящие на пороге взрослой жизни, мечтают об успехах в учебе и о том, что поможет им двигаться вперед.

Для 15-летней Ксении, как и для многих школьников, приближающиеся экзамены – это главный вызов года, а успешное их преодоление – заветная мечта.

– Загадала закончить год без четверок и хорошо сдать экзамены, – призналась девятиклассница.

Любящий онлайн-игры 16-летний Матвей видит в компьютере не просто игрушку, а инструмент для реализации своих талантов.

– Хочу накопить на компьютер, чтобы играть с друзьями, писать и сводить музыку, – поделился десятиклассник.

Студенты: амбиции и счастье на личном фронте

Фото: Freepik.com

С возрастом желания становятся серьезнее. В студенческие годы молодые люди начинают задумываются о профессиональном росте, финансовой стабильности и о построении будущего. Омичи-студенты мечтают о важных жизненных приобретениях и о том, что принесет им настоящее счастье.

Студент третьего курса Артемий Таможенников смотрит в будущее с амбициями и четким планом.

– Пожелал, чтобы в новом году смог купить квартиру, машину и нашел свою любовь, – заявил 19-летний студент.

Его однокурсник Леонид Берлев подошел к своим желаниям более философски. Он считает, что истинное счастье часто кроется не в материальных благах, а в общем благополучии и успехе.

– Хочется, чтобы был успех в этом году, который приведет меня к счастью, – рассказал 20-летний студент.

Взрослые: забота о близких и жажда приключений

Фото: Freepik.com

Взрослые омичи, в свою очередь, не забывают о близких, но и не стесняются мечтать о ярких впечатлениях и поездках.

Омичка Татьяна Баронча ждет от нового года больше возможностей для отдыха и путешествий.

– Хочу в следующем году иметь возможность больше отдыхать. Хочу видеть здоровыми и счастливыми своих близких. Хочу чаще путешествовать! – рассказала о желаниях Татьяна.

Другая омичка Елена Ситкарева в новом году грезит о дальних странах, не забывая, конечно, и о самых важных людях.

– Здоровья и долголетия родным и друзьям. Еще очень хочу исполнить свою мечту и отправиться в отпуск во Францию! – призналась Елена.

Пенсионеры: здоровье и счастье близких

Фото: Freepik.com

Омичи старшего возраста ценят праздник за возможность собраться тихим семейным кругом. Их желания простые и искренние. Супруги-пенсионеры Зоя и Николай Киселевы, проживающие всю жизнь в Омске, считают главным счастьем благополучие близких.

– У нас теперь одни желания, чтобы все наши дети и внуки были здоровы и счастливы, жили в достатке, чтобы у них все было хорошо. Ну и нам немного здоровья, да подольше за них радоваться, – поделились омичи.

Для Татьяны и Александра Цурканов главное богатство – это крепкое здоровье и любящая семья рядом.

– У нас все уже есть, разве что только здоровья не хватает. Его уже ни за какие деньги не купишь. И чтобы внуки почаще приезжали, больше подарков нам и не надо, – отметили пенсионеры.

Искренность вне возраста

Фото: Freepik.com

Опрос показал, что по мере взросления мечты омичей меняются и становятся менее материальными. Однако, несмотря на разницу в возрасте, их желания идут от самого сердца, будь то детская игрушка или крепкое здоровье близких. «Омск-информ» поздравляет читателей с Новым годом и желает исполнения всех заветных желаний!