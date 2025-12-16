ОмГУ не будет наказывать студентов, которые не скачают Max

В университете заявили, что лишь рекомендуют национальную платформу. Обязаловки нет.

omskinform.ru В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского не планируют вводить дисциплинарные меры в отношении студентов и сотрудников, которые не используют национальный мессенджер Max, заявил проректор по административно-правовой работе Алексей Останин. Все носит рекомендательный характер.

– Задача привлечения к дисциплинарной или иной ответственности не стоит. Мы не исходим из этого. Речь идет о призыве понять, для чего это делается и почему это отвечает общим интересам. Применять какие-либо репрессивные меры к обучающимся и работникам за неподключение к системе мы не планируем, – подчеркнул Останин.

Проректор отметил, что внедрение национального мессенджера в первую очередь связано с вопросами информационной безопасности и защиты данных. Популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, принадлежат иностранным компаниям, что не позволяет государству в полной мере гарантировать безопасность передаваемой информации.

Кроме того, в университете обращают внимание на тенденцию к ограничению иностранных цифровых сервисов, которые, как отметил Останин, регулярно нарушают российское законодательство и не реагируют на требования регуляторов. Это, по его мнению, может привести к дальнейшим сбоям и ограничениям в работе привычных мессенджеров.