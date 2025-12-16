Едва не лишилась глаза: омский боксер избил жену на годовщину свадьбы

Мастер спорта заподозрил супругу в измене.

В Омске мастер спорта по боксу Азамат Ахметов избил свою супругу Ажару. По данным телеграм-канала SHOT, призер различных турниров нанес удары, когда благоверная вернулась домой от подруги в годовщину их свадьбы.

Ревнивый муж заподозрил жену в измене. Выкрикивая претензии, спортсмен нанес своей даме несколько чувствительных ударов по лицу. Судя по заплывшему глазу, один из кулаков угодил именно в эту область.

Ажара отправилась в больницу, сняла побои и написала заявление в полицию. Попытки найти поддержку у матери мужа не увенчались успехом. По данным телеграм-канала, свекровь обвинила в случившемся саму пострадавшую.