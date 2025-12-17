Новогодняя елка зажглась в центре Омска у здания цирка

Праздничная композиция стала частью городского оформления к зимним праздникам и новым общественным пространством для прогулок и встреч.

Фото: Пресс-служба ВТБ

На площади у Омского государственного цирка на проспекте Карла Маркса ВТБ установил новогоднюю ель высотой 18 метров. Дерево украшено более чем пятьюстами шарами и сотнями метров гирлянд, а оформление подиума выполнено в зимней тематике с элементами вязаного декора. Елка стала заметным акцентом центральной части города в преддверии Нового года.

Конструкция разработана с учетом климатических условий региона и установлена по индивидуальному проекту. Появление праздничного объекта дополнило общественное пространство и стало частью сезонного оформления города.

– Приближение Нового года – это время не только загадать желание, но и совершать добрые дела, – отметил управляющий банком по Омской области Алексей Суздальницкий. – В этом году мы создаем особую праздничную атмосферу не только в офисах банка, но и на площади Омского государственного цирка. Вместе с администрацией Омска мы стремимся, чтобы омичи и гости нашего города уже в начале декабря почувствовали это незабываемое новогоднее настроение и смогли разделить это радостное ощущение со своими семьями.

Инициативу поддержали городские власти. По словам директора департамента культуры администрации Омска Олега Федоренко, новая ель стала заметным элементом праздничного убранства площади и точкой притяжения для жителей разных возрастов.

– Сегодня мы видим, как Омск преображается в преддверии Нового года, и я хочу выразить благодарность за установку новогодней ели, которая стала настоящим украшением площади у Омского государственного цирка, – подчеркнул он. – Эта 18-метровая красавица, украшенная сотнями шаров и гирлянд, не просто праздничный символ, это настоящий центр притяжения для омичей всех возрастов. Уверен, что эта елка станет любимым местом для встреч и фотосессий, а ее яркие огни будут согревать сердца в эти зимние дни.

Омская елка стала частью общероссийского новогоднего оформления: аналогичные праздничные деревья появились более чем в 30 городах страны, включая Красноярск и Новосибирск.