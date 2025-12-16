Росмониторингу дали прямой доступ к зарплатным картам омичей

Уполномоченный орган станет получать данные о денежных переводах.

Omskinform.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за Росфинмониторингом право получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и Системе быстрых платежей (СБП, развивается НСПК совместно с ЦБ). Официальный документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее соответствующие изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесла Госдума во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, Росмониторинг теперь вправе получать данные на безвозмездной основе от организаций, которые осуществляют функции оператора услуг.

Раньше эти данные служба запрашивала у банков. Однако финансовые структуры попросили оптимизировать этот процесс для снятия с них нагрузки. Порядок и сроки обмена информацией предполагается согласовывать с Центробанком России. Поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года.