Хоценко представил на площадке МИД предложения по развитию международного коридора через Иртыш

Омская область предлагает развивать водный маршрут Россия – Казахстан – Китай с выходом на Северный морской путь, используя потенциал Иртыша как ключевой логистической артерии.

Фото: Ильдар Гумаров

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, которое прошло под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В ходе обсуждения вопросов международного и межрегионального сотрудничества глава региона представил инициативы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и формированию международного коридора Россия – Казахстан – Китай с выходом на Северный морской путь.

В центре внимания оказался потенциал Иртыша, который в связке с Обью формирует естественный маршрут «река – море». Развитие этого направления может дополнить существующие сухопутные пути, снизить логистические издержки и нарастить объемы грузоперевозок между странами Центральной Азии, Китаем и арктическими регионами России.

Губернатор отметил, что возможности водной артерии сегодня используются не в полном объеме. Сейчас по Иртышу перевозится около 400 тыс. тонн грузов в год, тогда как ранее показатели превышали 13 млн тонн. Для раскрытия потенциала требуется комплексная модернизация – дноуглубительные работы, обновление портовой инфраструктуры и развитие судоходства.

Фото: Ильдар Гумаров

Омская область уже ведет практическую работу с зарубежными партнерами. Летом состоялась экспедиция по регионам Казахстана, расположенным вдоль Иртыша, где обсуждались перспективы сотрудничества с органами власти и бизнесом. В 2026 году планируется продолжить диалог в Китае, а также провести специализированный форум в Павлодарской области.

Виталий Хоценко подчеркнул целесообразность вывода темы развития Иртыша на межгосударственный уровень и формирования совместной программы России, Казахстана и Китая, которая может стать драйвером экономического роста и укрепления евразийских транспортных связей.