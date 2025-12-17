Омск вошел в число лидеров по вежливости пассажиров сервиса Drivee

Сервис для заказа такси Drivee проанализировал оценки и отзывы пользователей, на основе которых формируется их рейтинг, и определил регионы с самыми высокими показателями среди водителей и пассажиров. По итогам исследования пассажиры Омска вошли в топ-5 лидеров по стране.
Система рейтингов Drivee основана на отзывах реальных пользователей. Максимальная оценка – 5 баллов: показатели от 4,9 до 4,95 считаются хорошими, от 4,95 и выше – отличными. В рейтинге городов с наибольшей долей водителей с самой высокой средней оценкой Омск занял восьмое место – 46,7 % водителей сервиса в городе имеют максимальные показатели. В первую пятерку вошли Сочи, Самара, Оренбург, Волгоград и Новосибирск.
В комментариях омские пассажиры чаще всего отмечают быструю подачу автомобиля, чистоту салона и вежливость водителей.
При этом рейтинги водителей и пассажиров традиционно различаются: водители, как правило, оценивают поездки строже, чем клиенты. Однако в Омске этот разрыв оказался минимальным. Средняя оценка пассажиров составила 4,96 балла, водителей – 4,95. Доля «отличников» среди пассажиров в регионе достигла 42,5 %.
Drivee – российский сервис для заказа поездок, работающий более чем в 100 городах страны. Платформа построена на прямом взаимодействии пассажиров и водителей: пользователь указывает маршрут и цену, а водитель принимает заказ или предлагает свою стоимость. Сервис также объединяет городские и междугородние поездки и курьерскую доставку.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+
ООО «ИН14», ИНН 1435308804, Реклама 0+