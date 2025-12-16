Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Никакой ваты и бумаги: омичам рассказали о правильной елке

Чтобы новогодняя красавица не стала причиной пожара, нужно соблюдать простые правила.

Главное управление МЧС России по Омской области обнародовало традиционные рекомендации по установке новогодних елок. Жителей региона призывают соблюдать несложные правила пожарной безопасности.

Так, елке нужна устойчивая подставка, дерево следует размещать подальше от отопительных приборов и так, чтобы ветви не касались стен и потолка. Осыпающиеся иголки лучше сразу убирать, поскольку они легко воспламеняются.

– Рекомендуется использовать только сертифицированные гирлянды, предварительно проверяя их целостность. Не включать несколько гирлянд одновременно, не оставлять их без присмотра и обязательно отключать перед сном или уходом из дома, – отметили в МЧС.

Елку нельзя украшать ватой, бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами. Вблизи нее запрещено использовать пиротехнику, хлопушки и бенгальские огни, тем более разрешать их детям.

·Общество

Никакой ваты и бумаги: омичам рассказали о правильной елке

Чтобы новогодняя красавица не стала причиной пожара, нужно соблюдать простые правила.

Главное управление МЧС России по Омской области обнародовало традиционные рекомендации по установке новогодних елок. Жителей региона призывают соблюдать несложные правила пожарной безопасности.

Так, елке нужна устойчивая подставка, дерево следует размещать подальше от отопительных приборов и так, чтобы ветви не касались стен и потолка. Осыпающиеся иголки лучше сразу убирать, поскольку они легко воспламеняются.

– Рекомендуется использовать только сертифицированные гирлянды, предварительно проверяя их целостность. Не включать несколько гирлянд одновременно, не оставлять их без присмотра и обязательно отключать перед сном или уходом из дома, – отметили в МЧС.

Елку нельзя украшать ватой, бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами. Вблизи нее запрещено использовать пиротехнику, хлопушки и бенгальские огни, тем более разрешать их детям.