Технологичный и комфортабельный – новый офис банка ВТБ открылся на Левом берегу Омска

В Кировском округе Омска после реконструкции начал работу современный офис ВТБ. Отделение на улице 70 лет Октября предлагает расширенный спектр услуг и новый формат обслуживания клиентов.

Фото: Пресс-служба ВТБ

Отделение ВТБ в Кировском административном округе, расположенное по адресу ул. 70 лет Октября, 15–8П, открылось после реконструкции. Офис находится рядом с областным судом, загсом, корпусами городской больницы и остановками общественного транспорта. Здесь можно оформить продукты банка для физических и юридических лиц, а также получить финансовую консультацию.

Клиентам доступны вклады и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, кредиты и страховые продукты. Для предпринимателей представлена вся линейка финансовых решений – от открытия расчетного счета до сопровождения сложных структурированных сделок. Специалисты помогают настроить цифровые сервисы, программу лояльности, подключить «Семейный банк», перевести зарплату или пенсию на карту ВТБ.

– Мы продолжаем модернизацию сети отделений, наша цель – сделать финансовые услуги максимально доступными, а каждое посещение банка комфортным, – отметил управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий. – Офис «Левобережный» стал четвертым по счету в Кировском районе и девятым отделением в Омске, где реализован новый формат обслуживания. Мы учли пожелания наших клиентов и оставили отделение на прежнем месте – после реконструкции его площадь увеличилась в два раза.

Фото: Пресс-служба ВТБ

В офисе оборудованы комфортные зоны обслуживания с мягкой мебелью. Посетителям доступны кофе-станция, пурифайер с водой и бесплатный Wi-Fi. Для конфиденциальных вопросов предусмотрена переговорная комната, а для самостоятельных операций – четыре банкомата с поддержкой QR-кода. Отделение работает по будням с 10:00 до 19:00, по субботам – с 10:00 до 17:00.