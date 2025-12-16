Омск-Информ
·Общество

Путин наградил многодетную семью из Омской области

Кроме того, почетного звания удостоилась соцработник из Павлоградского района Галина Баева.

Президент России Владимир Путин наградил соцработника и многодетную семью из Омской области. Соответствующие документы были подписаны вчера, 15 декабря.

Так, указом № 930 звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено начальнику Павлоградского отдела межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области Галине Баевой.

А медалью ордена «Родительская слава» была награждена многодетная семья Рашида и Халимат Богатыревых, воспитывающая более четырех детей. Эту награду присуждают родителям, которые дают своим детям достойные воспитание и образование.

