Омский зоопарк построил «хоромы» для лемура и его «самочек»

Соседями кошачьих лемуров будут крупные грызуны – патагонские мары.

Фото: vk.com/bol_zoo

В Большереченский зоопарк привезли редких экзотических животных – кошачьего лемура и патагонских мар. Они будут жить в одном павильоне площадью около 100 кв. м, строительство которого велось на протяжении двух лет.

Как отметили в зоопарке, лемура поселили с крупными грызунами (самцом и двумя самками), поскольку он имеет мирный характер и не проявляет агрессии по отношению к другим животным. В скором времени к кошачьему лемуру приедут две очаровательные самочки.

– Для кошачьих лемуров, которые по совместительству являются самыми «дневными» и «наземными» животными, в павильоне были созданы вариации как верхового динамического досуга (канаты, лесенки, жердочки, веточки), так и наземного пребывания (кормовые зоны и зоны отдыха). Патагонские мары, ведущие образ жизни, напоминающий поведение зайцев и некоторых видов копытных, обеспечены территорией, укрытиями и зонами для спокойной трапезы, – рассказали об особенностях совместного проживания двух видов в зоопарке.

Ближе к старту туристического сезона у павильона с лемурами и марами появится открытая площадка, на которой посетители зоопарка смогут поближе увидеть этих экзотических животных.